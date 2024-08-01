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06:04, 1 августа 2024Бывший СССР

Подполье сообщило о поражении складов ВСУ в Киевской области

Лебедев: в Киевской области нанесен удар по складам ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

По железнодорожным складам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белой Церкви и Броварах Киевской области был нанесен удар. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с ТАСС.

«03:20. Белая Церковь, Киевская область. Прилет в стороне железнодорожных складов. Сильная детонация», — сказал Лебедев.

Ранее координатор подполья сообщал, что в ночь на 31 июля Вооруженные силы (ВС) России нанесли 34 удара по контролируемым Киевом территориям. По словам Лебедева, прилеты были зафиксированы в девяти областях Украины, а также на подконтрольной Киеву территории Херсонской области.

24 июля координатор николаевского подполья сообщал об ударе российских войск по расположению военных из подразделения «Кракен» и штурмового батальона «Айдар» (запрещенные в России, признанные террористическими организации) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Лесное Харьковской области. Он также отметил, что ранее туда прибыли до 200 бойцов ВСУ.

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      Евгений Силаев
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