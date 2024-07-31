За ночь российские войска нанесли свыше 30 ударов по Украине

Координатор подполья Лебедев: ВС России за ночь нанесли 34 удара по Украине

В ночь на 31 июля Вооруженные силы (ВС) России нанесли 34 удара по контролируемым Киевом территориям. Об этом в своем Telegram-канале сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Согласно приведенным данным, серия атак началась 30 июля в 20:45 и не прекращалась до 5:30 по мск. При этом наибольшее число ударов было нанесено за час до полуночи. По словам Лебедева, прилеты были зафиксированы в девяти областях Украины, а также на подконтрольной Киеву территории Херсонской области.

24 июля координатор николаевского подполья сообщал об ударе российских войск по расположению военных из подразделения «Кракен» и штурмового батальона «Айдар» (запрещенные в России, признанные террористическими организации) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Лесное Харьковской области. Он также отметил, что ранее туда прибыли до 200 бойцов ВСУ.