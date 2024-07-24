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11:18, 24 июля 2024Бывший СССР

Российские войска поразили расположение «Айдара» и «Кракена»

Российские войска поразили расположение «Айдара» и «Кракена» под Харьковом

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России поразили расположение украинских военных группировок «Кракен» и «Айдар» (запрещенные в России, признанные террористическими организации). Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на представителя пророссийского подполья Сергея Лебедева.

Он заявил, что удар пришелся по населенному пункту Лесное, в котором находится дорожная развязка в сторону Белгорода и окружная дорога. По его словам, на днях туда прибыли до 200 военных. Подтверждений тому, что среди них были иностранные наемники, нет.

Ранее под Харьковом ВС России ударом «Искандера» уничтожили полсотни западных инструкторов ВСУ. Ракетная атака попала на видео.

До этого Украинский генерал Артур Горбенко назвал причины неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении. По его словам, принимаемые командованием решения нереально было выполнить имеющимся комплектом сил и средств.

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      Илья Таксюр
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