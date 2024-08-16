Депутат Шеремет: Запад подвел мир к порогу третьей мировой войны

Западные страны поставками вооружения Украине для ударов и нападения на Россию фактически подвели мир к порогу третьей мировой войны. Об этом рассказал депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, пишет РИА Новости.

«Исходя из наличия западных образцов военной техники, обстрелов мирной инфраструктуры боеприпасами и ракетами иностранного производства, можно сделать вывод, что мир оказался на пороге третьей мировой войны», — подчеркнул он.

По словам Шеремета, ответственность за начало войны будет полностью лежать на западных странах. Также, по его словам, страны НАТО фактически санкционировали нападение на Россию, прикрываясь марионеточным киевским режимом.

Ранее Михаил Шеремет рассказал, что Украине не стоит надеяться на усиление переговорных позиций после атаки на Курскую область. По его словам, победы украинской армии временны и незначительны.

Помимо этого, ранее Шеремет рассказал, что подрывы Крымского моста в октябре 2022 года и июле 2023 года являются преступлениями без срока давности. Как он отметил, «приговор обязательно будет тем негодяям и мерзавцам, которые подняли руки на мирных граждан».