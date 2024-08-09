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01:23, 9 августа 2024Россия

В Госдуме ответили на заявление Киева о цели атаки на Курскую область

Депутат Шеремет: Украина напрасно рассчитывает усилить переговорные позиции

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Украине не стоит надеяться на усиление переговорных позиций после атаки на Курскую область. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

По его словам, победы украинской армии временны и незначительны. Политик предупредил, что достижения не смогут спасти Киев от «конечного разгрома и неминуемой кары». «Уверен, что удар возмездия себя долго не заставит ждать», — заявил он.

Собеседник агентства также подчеркнул, что проведение переговоров по мирному урегулированию конфликта возможно только условиях России.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские войска атаковали Курскую область для усиления своих позиций на будущих мирных переговорах с Россией.

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      Марина Совина
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