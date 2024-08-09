В Госдуме ответили на заявление Киева о цели атаки на Курскую область

Депутат Шеремет: Украина напрасно рассчитывает усилить переговорные позиции

Украине не стоит надеяться на усиление переговорных позиций после атаки на Курскую область. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

По его словам, победы украинской армии временны и незначительны. Политик предупредил, что достижения не смогут спасти Киев от «конечного разгрома и неминуемой кары». «Уверен, что удар возмездия себя долго не заставит ждать», — заявил он.

Собеседник агентства также подчеркнул, что проведение переговоров по мирному урегулированию конфликта возможно только условиях России.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские войска атаковали Курскую область для усиления своих позиций на будущих мирных переговорах с Россией.