Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:35, 16 августа 2024Мир

В КНДР заявили о победе России в «священной войне»

Ким Чен Ын: Россия победит в «священной войне за мир»

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

КНДР уверена в том, что Россия победит в «священной войне за мир». Об этом заявил председатель государственных дел Северной Кореи Ким Чен Ын, его телеграмму в адрес президента РФ Владимира Путина приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Стойкий российский народ под энергичным руководством товарища Путина решительно защитит суверенные права и интересы безопасности государства, непременно одержит победу в священной войне за достижение мира в регионе и международной справедливости», — говорится в телеграмме.

Ранее Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Согласно документу, Россия и Северная Корея договорились о немедленном оказании взаимной помощи в случае агрессии против одной из них. В случае возникновения такой угрозы стороны согласуют меры координации позиций и обеспечат сотрудничество в ее устранении.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны раскрыло подробности попытки атаки ВСУ на Крым

      На НТВ стартует новое семейное шоу «Чудо». Чем оно удивит?

      Реклама

      В Курской области уничтожили группу украинских штурмовиков в стрелковом бою

      Осужденный в России за госизмену рассказал о вербовке украинской спецслужбой

      Омбудсмен заявила об эвакуации 50 детей из опасных районов Курской области

      Учительницу приговорили к трем годам тюрьмы за секс с 15-летней подопечной

      Женщинам назвали правила секса с мужчинами с большим пенисом

      Кристина Агилера снялась в мини-платье без бюстгальтера для модного журнала

      В Госдуме рассказали о фатальных последствиях поставок западного оружия Украине

      Соседка рассказала о хорошей жизни фигурантки дела об афере с сухпайками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше