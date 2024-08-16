В КНДР заявили о победе России в «священной войне»

Ким Чен Ын: Россия победит в «священной войне за мир»

КНДР уверена в том, что Россия победит в «священной войне за мир». Об этом заявил председатель государственных дел Северной Кореи Ким Чен Ын, его телеграмму в адрес президента РФ Владимира Путина приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Стойкий российский народ под энергичным руководством товарища Путина решительно защитит суверенные права и интересы безопасности государства, непременно одержит победу в священной войне за достижение мира в регионе и международной справедливости», — говорится в телеграмме.

Ранее Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Согласно документу, Россия и Северная Корея договорились о немедленном оказании взаимной помощи в случае агрессии против одной из них. В случае возникновения такой угрозы стороны согласуют меры координации позиций и обеспечат сотрудничество в ее устранении.