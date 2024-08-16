В МИД Китая выразили готовность продвигать отношения с Россией на новый уровень

Китай готов продвигать отношения с Россией на новый уровень, укрепляя взаимное доверие между странами. Об этом заявили в МИД КНР в беседе с РИА Новости.
«Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы, руководствуясь консенсусом, достигнутым главами двух государств, постоянно укреплять взаимное доверие, расширять сотрудничество, развивать дружбу, способствовать тому, чтобы двусторонние отношения постоянно поднимались на новую ступень», — сообщили в МИД.
В ведомстве добавили, что в 2024 году отмечается 75-летие установления дипломатических отношений России и Китая, а также открытие годов культуры России и Китая. При этом в МИД сообщили, что не располагают информацией о возможном визите премьера Государственного совета КНР Ли Цяна в Россию.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону нельзя допускать совпадения интересов России и Китая.