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12:30, 16 августа 2024Мир

В МИД Китая выразили готовность продвигать отношения с Россией на новый уровень

МИД Китая: страна готова продвигать отношения с Россией на новый уровень

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Китай готов продвигать отношения с Россией на новый уровень, укрепляя взаимное доверие между странами. Об этом заявили в МИД КНР в беседе с РИА Новости.

«Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы, руководствуясь консенсусом, достигнутым главами двух государств, постоянно укреплять взаимное доверие, расширять сотрудничество, развивать дружбу, способствовать тому, чтобы двусторонние отношения постоянно поднимались на новую ступень», — сообщили в МИД.

В ведомстве добавили, что в 2024 году отмечается 75-летие установления дипломатических отношений России и Китая, а также открытие годов культуры России и Китая. При этом в МИД сообщили, что не располагают информацией о возможном визите премьера Государственного совета КНР Ли Цяна в Россию.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону нельзя допускать совпадения интересов России и Китая.

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      Елизавета Мытарева
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