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17:29, 16 августа 2024Бывший СССР

В Молдавии заявили о необходимости дружбы с Россией

Глава Гагаузии Гуцул: дружба с Россией поможет Молдавии выйти на новый этап
СюжетРеферендум на Донбассе:
Евгения Гуцул

Евгения Гуцул. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Молдавии необходимо сделать все возможное для восстановления отношений с Россией. Об этом сообщила Евгения Гуцул, башкан (глава) Гагаузии, автономной области в составе Молдавии.

Гуцул рассказала о низком экономическом уровне промышленности и сельского хозяйства в Молдавии, а также о необходимости восстановления страны схожими темпами, как после Великой Отечественной Войны.

«Сегодня был сделан еще один шаг в этом направлении. Мы договорились, что дружба и сотрудничество с Российской Федерацией помогут Молдове выйти на новый уровень экономического развития», — заявила Гуцул на встрече с представителями блока «Победа» и ЛДПР в Москве. Политик добавила, что последние четыре года власти «евроинтеграторов» негативно повлияли на экономическую ситуацию в стране.

Ранее в рамках той же встречи в Москве Гуцул прокомментировала возможность проведения в Гагаузии референдума об отделении от Молдавии при условии ее объединения с Румынией.

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      Сергей Болиев
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