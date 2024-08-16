Глава Гагаузии Гуцул: дружба с Россией поможет Молдавии выйти на новый этап

Молдавии необходимо сделать все возможное для восстановления отношений с Россией. Об этом сообщила Евгения Гуцул, башкан (глава) Гагаузии, автономной области в составе Молдавии.

Гуцул рассказала о низком экономическом уровне промышленности и сельского хозяйства в Молдавии, а также о необходимости восстановления страны схожими темпами, как после Великой Отечественной Войны.

«Сегодня был сделан еще один шаг в этом направлении. Мы договорились, что дружба и сотрудничество с Российской Федерацией помогут Молдове выйти на новый уровень экономического развития», — заявила Гуцул на встрече с представителями блока «Победа» и ЛДПР в Москве. Политик добавила, что последние четыре года власти «евроинтеграторов» негативно повлияли на экономическую ситуацию в стране.

Ранее в рамках той же встречи в Москве Гуцул прокомментировала возможность проведения в Гагаузии референдума об отделении от Молдавии при условии ее объединения с Румынией.