Глава Гагаузии Гуцул: в случае объединения Молдавии и Румынии пройдет референдум

В Гагаузии пройдет отдельный референдум в случае объединения Молдавии и Румынии. Об этом заявила башкан (глава) Гагаузии Евгения Гуцул, передает РИА Новости.

Гуцул прокомментировала возможность объединения Румынии и Молдавии в кулуарах съезда блока «Победа» в Москве. Она заявила о планах провести референдум с целью выражения мнения жителей Гагаузии.

«Мы должны действовать по решению, по мнению жителей», — подчеркнула глава региона.

Ранее более половины жителей Молдавии выступило против вступления республики в НАТО и Румынию. Жителям страны предлагалось ответить на вопрос о голосовании на референдумах о присоединении страны к НАТО, Евросоюзу, ЕАЭС и Румынии.