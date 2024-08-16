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15:48, 16 августа 2024Бывший СССР

В Гагаузии анонсировали референдум при одном условии

Глава Гагаузии Гуцул: в случае объединения Молдавии и Румынии пройдет референдум

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В Гагаузии пройдет отдельный референдум в случае объединения Молдавии и Румынии. Об этом заявила башкан (глава) Гагаузии Евгения Гуцул, передает РИА Новости.

Гуцул прокомментировала возможность объединения Румынии и Молдавии в кулуарах съезда блока «Победа» в Москве. Она заявила о планах провести референдум с целью выражения мнения жителей Гагаузии.

«Мы должны действовать по решению, по мнению жителей», — подчеркнула глава региона.

Ранее более половины жителей Молдавии выступило против вступления республики в НАТО и Румынию. Жителям страны предлагалось ответить на вопрос о голосовании на референдумах о присоединении страны к НАТО, Евросоюзу, ЕАЭС и Румынии.

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