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07:55, 16 августа 2024Экономика

В Москве прошедшая ночь оказалась самой холодной за 20 лет

Синоптик Леус: в Москве ночь на 16 августа стала рекордно холодной за 20 лет

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Ночь на пятницу, 16 августа, в Москве оказалась самой холодной за 20 лет. Об этом у себя в Teleram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Минимальная температура воздуха на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, опустилась до плюс 9,6 градуса Цельсия. Предыдущий «холодный» рекорд был установлен 16 августа 2004 года, тогда минимум составил плюс 8,1 градуса. Всего в XXI веке это третий случай, когда в этот день температура воздуха оказывается ниже отметки в плюс 10 градусов.

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Прошедшей ночью холодно было и в Новой Москве. Сильнее всего низкие температуры ощущались в Михайловском, где столбики минимального термометра опустились до отметки в плюс 5,2 градуса.

На этом холодные ночи заканчиваются. Уже в предстоящую ночь на субботу, 17 августа, в столичном регионе будет плюс 9-14 градусов. По-прежнему холодно останется только на востоке, где температура составит плюс 4-9 градусов.

Ранее синоптики Росгидрометцентра сообщили, что в предстоящие выходные, 17 и 18 августа, в столичном регионе ожидается небольшое потепление и кратковременные дожди. В субботу, 17 августа, днем облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, в Москве — плюс 25-27 градусов, по области — плюс 22-27 градусов. В воскресенье, 18 августа, днем в Москве ожидается плюс 25-27 градусов, по области — плюс 22-27 градуса.

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      Мария Черкасова
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