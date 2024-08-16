В ООН раскритиковали материал WSJ о диверсии на «Северных потоках»

Полянский назвал материал WSJ о «Северных потоках» попыткой сместить фокус

Материал издания Wall Street Journal о диверсии на «Северных потоках» представляет из себя попытку сместить фокус и отвлечь внимание мировой общественности от истинных виновников взрыва. Так версию американского издания назвал первый заместитель постоянного представителя России при Организации объединенных наций (ООН) Дмитрий Полянский в социальной сети X.

«Я не знаю, каким человеком нужно быть, чтобы поверить в подобную информацию о том, что кучка пьяных украинских дайверов смогла взорвать "Северный поток"», — подчеркнул Полянский.

По информации журналистов The Wall Street Journal, план подрыва «Северных потоков» осенью 2022 года был одобрен лично президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным издания, диверсию на газопроводах в Киеве начали обсуждать за несколько месяцев до этого, в мае 2022 года.

При этом, отмечает WSJ, когда Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США узнало о намерениях Зеленского, от украинского лидера потребовали отменить операцию. Президент согласился отказаться от подрыва газопроводов, однако Залужный проигнорировал приказ главы государства.

