В Петербурге усилят защиту города от беспилотников

В Санкт-Петербурге и Ленобласти усилят защиту от беспилотников

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области усилят защиту от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов, чьи слова приводит ТАСС.

«Идет формирование кольца радиолокационных станций для предупреждения воздушных угроз. Усиливаем систему защиты акватории Финского залива», — сказал он.

Градоначальник также заявил о наращивании группировки систем уничтожения БПЛА и других воздушных угроз.

Ранее стало известно, что на рейсовых автобусах в приграничных районах Белгородской области решили установить системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). О мерах защиты от беспилотников главу области Вячеслава Гладкова попросила местная жительница во время эфира. Чиновник ответил, что подобные меры есть в планах властей.