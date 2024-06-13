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18:56, 13 июня 2024Россия

В российском регионе решили установить системы борьбы с БПЛА на автобусах

Гладков сообщил, что в автобусах Белгородской области установят системы РЭБ

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

На рейсовых автобусах в приграничных районах Белгородской области установят системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков во время прямого эфира во «ВКонтакте».

О мерах защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) главу области попросила местная жительница во время эфира. В свою очередь Гладков ответил, что подобные меры есть в планах властей.

1 апреля президент России Владимир Путин поручил обеспечить скорую медицинскую помощь в прифронтовой зоне средствами радиоэлектронной борьбы. Ответственными за выполнение задачи назначен премьер-министр Михаил Мишустин и главы регионов России.

В июне стало известно, что в Белгородской области на 19 автомобилях скорой помощи установили системы РЭБ. «В работе сейчас еще 11 автомобилей. Будем работать и с другими видами транспорта», — сказал Гладков.

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      Никита Абрамов
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