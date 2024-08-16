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12:08, 16 августа 2024Экономика

В России обвинили Wildberries и Ozon в нарушениях при торговле водой

ОПИ: более тысячи бутылок воды на Wildberries и Ozon продавались без маркировки

Фото: mc / Unsplash

Объединение «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) попросило Минпромторг проверить деятельность двух крупнейших в России маркетплейсов — Wildberries и Ozon — на предмет «серьезных» нарушений при торговле питьевой бутилированной воды. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на соответствующее письмо общественной организации.

В документе за подписью главы ОПИ Олега Павлова, в частности, указывается, что по итогам проверки сайтов вышеуказанных маркетплейсов аналитики выявили более сотни предпринимателей, которые не зарегистрировались в Государственной информационной системе мониторинга товаров (ГИС МТ2). Последняя включает в себя различные категории товаров с обязательной маркировкой.

Из этого, как подчеркнули в ОПИ, следует, что более тысячи бутылок питьевой воды продавались на сайтах Wildberries и Ozon без маркировки. Кроме того, по мнению участников организации, подобная продукция не соответствуют требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», заключается в письме Минпромторгу.

Ранее аналитики государственной системы маркировки «Честный знак» сообщили о резком росте ввоза в Россию импортной питьевой воды. По данным экспертов, в апреле 2024 года импорт подобной продукции в страну увеличился на 29 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. Несмотря на это, заверили в организации, подавляющее большинство (98 процентов) воды в российских магазинах по-прежнему остаются отечественного производства.

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      Анатолий Акулов
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