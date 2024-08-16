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10:08, 16 августа 2024Бывший СССР

В России заявили о продвижении российских войск на фоне авантюры ВСУ в Курской области

Рогов: авантюра Зеленского под Курском не остановила продвижение ВС РФ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Авантюра президента Украины Владимира Зеленского с нападением на Курскую область не остановила продвижение Вооруженных сил (ВС) России в зоне военной операции. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, авантюра в принципе не могла удаться. Атакой на Курскую область Зеленский хотел, по мнению Рогова, остановить продвижение российских подразделений, но по итогу военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынуждены окапываться в российском регионе и переходить к формату длительной обороны. Он заключил, что для украинских военных такое положение «смерти подобно», потому как они не справятся с обеспечением логистики и резким увеличением протяженности линии фронта.

Ранее в Курской области уничтожили группу украинских штурмовиков в стрелковом бою. ВС России вели борьбу с 1-м десантно-штурмовым батальоном 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ.

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      Илья Таксюр
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