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07:45, 16 августа 2024Россия

В Курской области уничтожили группу украинских штурмовиков в стрелковом бою

В стрелковом бою в Курской области уничтожили группу штурмовиков ВСУ

Фото: Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Курской области в ходе стрелкового боя российские военнослужащие уничтожили группу штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил источник в силовом ведомстве, передает РИА Новости.

Встречный стрелковый бой шел близ населенного пункта Крупец в Курской области. Вооруженные силы (ВС) России вели борьбу с 1-ым десантно-штурмовым батальоном 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ.

Потери Украины в бою составили шесть человек. О том, понесла ли потери российская сторона, источник не уточнил. Он не привел других подробностей ситуации.

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Днем ранее, 15 августа, у села Борки в Курской области удалось уничтожить группу из пяти десантников десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Удары по ним наносились из ствольной артиллерии.

Бои в Курской области идут больше 10 дней. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера и действует режим контртеррористической операции (КТО). Из части приграничных районов проводят эвакуацию жителей.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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