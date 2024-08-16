В Курской области уничтожили группу украинских штурмовиков в стрелковом бою

В стрелковом бою в Курской области уничтожили группу штурмовиков ВСУ

В Курской области в ходе стрелкового боя российские военнослужащие уничтожили группу штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил источник в силовом ведомстве, передает РИА Новости.

Встречный стрелковый бой шел близ населенного пункта Крупец в Курской области. Вооруженные силы (ВС) России вели борьбу с 1-ым десантно-штурмовым батальоном 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ.

Потери Украины в бою составили шесть человек. О том, понесла ли потери российская сторона, источник не уточнил. Он не привел других подробностей ситуации.

Днем ранее, 15 августа, у села Борки в Курской области удалось уничтожить группу из пяти десантников десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Удары по ним наносились из ствольной артиллерии.

Бои в Курской области идут больше 10 дней. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера и действует режим контртеррористической операции (КТО). Из части приграничных районов проводят эвакуацию жителей.