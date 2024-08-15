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07:16, 15 августа 2024Россия

В Курской области уничтожили группу украинских десантников

У села Борки в Курской области уничтожили группу украинских десантников

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Курской области российские военнослужащие уничтожили группу десантников десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил источник в силовом ведомстве, передает РИА Новости.

По его данным, в приграничном регионе у населенного пункта Борки уничтожили пять десантников.

«После нанесения ВС РФ удара из ствольной артиллерии, в район подвергшийся огневому налету был отправлен разведывательный коптер, который подтвердил и зафиксировал успешное уничтожение группы пехотинцев противника», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что личный состав и технику ВСУ в Курской области поразили авиабомбами. Удары нанес экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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