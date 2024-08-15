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01:16, 15 августа 2024Россия

Алаудинов указал на просчет ВСУ в Курской области

Алаудинов: ВСУ не ожидали, что Россия будет биться до конца в Курской области

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области не предусмотрели, что Россия будет биться до конца. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

Он указал, что данный факт был упущен украинскими военными. Генерал пояснил, что просчет ВСУ привел к тому, что растянутые на хороший участок украинские силы оказались под уже ударом огромного количества подразделений ВС России.

По его словам, изначально украинские войска заходили в Мартыновку колоннами, в каждой из которой насчитывалось примерно по 10-15 единиц техники. Однако сейчас у ВСУ «даже техники для того, чтобы вернуться, у них уже нет», отметил Алаудинов.

Ранее Алаудинов заявил об уничтожении большей части сил ВСУ, зашедших в Курскую область в первом эшелоне. По его словам, территории, где находились украинские войска, в основном перекрыты и на них «идет зачистка».

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      Марина Совина
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