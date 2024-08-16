В российском регионе депутат попал в реанимацию после ДТП на встречной полосе

74.ru: в Челябинской области депутат заксобрания попал в ДТП

В Челябинской области депутат заксобрания попал в ДТП и оказался в реанимации. Столкновение Renault Kaptur и JAC произошло на встречной полосе, пишет 74.ru

Как сообщили в Госавтоинспекции по Челябинску, авария произошла вечером накануне, 15 августа, возле дома № 33 на проспекте Ленина — столкнулись минивэн JAC, за рулем которого был 41-летний мужчина, и Renault Kaptur под управлением 40-летней женщины.

В аварии в российском регионе пострадали пять человек — оба водителя и три пассажира JAC.

По данным издания, за рулем черного минивэна JAC находился депутат Законодательного собрания Челябинской области Дмитрий Клеутин. Как рассказал 74.ru отец парламентария, Клеутин находится в реанимации.

Ранее в Подмосковье депутат Госдумы Алексей Езубов попал в ДТП на своем Mercedes-Benz. Парламентарий выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение с Land Rover Discovery.