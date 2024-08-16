Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:04, 16 августа 2024Россия

В российском регионе депутат попал в реанимацию после ДТП на встречной полосе

74.ru: в Челябинской области депутат заксобрания попал в ДТП

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Челябинской области депутат заксобрания попал в ДТП и оказался в реанимации. Столкновение Renault Kaptur и JAC произошло на встречной полосе, пишет 74.ru

Как сообщили в Госавтоинспекции по Челябинску, авария произошла вечером накануне, 15 августа, возле дома № 33 на проспекте Ленина — столкнулись минивэн JAC, за рулем которого был 41-летний мужчина, и Renault Kaptur под управлением 40-летней женщины.

В аварии в российском регионе пострадали пять человек — оба водителя и три пассажира JAC.

По данным издания, за рулем черного минивэна JAC находился депутат Законодательного собрания Челябинской области Дмитрий Клеутин. Как рассказал 74.ru отец парламентария, Клеутин находится в реанимации.

Ранее в Подмосковье депутат Госдумы Алексей Езубов попал в ДТП на своем Mercedes-Benz. Парламентарий выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение с Land Rover Discovery.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские бойцы выбили ВСУ из курского села Снагость. На территории началась зачистка

      Полковник назвал главное изменение в боях с Украиной за два года

      Российский банк обязали списать кредит вдове бойца СВО

      Жители российского региона застряли в лифтах и электричках из-за отключения электричества

      Посол России призвал Армению к честности при осмыслении истории

      Помощник Мэттью Перри сделал признание по делу о смерти актера

      В российском регионе депутат попал в реанимацию после ДТП на встречной полосе

      Датский теннисист потерял сознание во время матча на турнире ATP

      Курортный город в Крыму остался без света

      Арестованный по делу комбрига ВДВ подполковник Фролов попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше