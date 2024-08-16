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13:57, 16 августа 2024Россия

В российском регионе опровергли сообщения о заходе ДРГ

Орловский губернатор Клычков назвал фейками сообщения о заходе ДРГ в регион

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Распространяемая информация о заходе украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Орловскую область являются фейком. Опровержение этой информации опубликовал губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram.

В своем видеообращении он рассказал, что сообщение о якобы обнаруженных диверсантах рассылают в Ливннах и Ливенском районе. «Мы перепроверили и вчера, и сегодня. Безусловно это — фейк», — констатировал Клычков

Источник рассылаемой жителям информации неизвестен. Губернатор допустил, что кто-то может распространять фейк по своей наивности, но не исключил, что этом могут делать умышленно. Он заверил, что вся официальная информация будет доводиться до населения и призвал не поддаваться на провокации.

Ранее стало известно, что в ночь на 16 августа морпехи 810-й бригады уничтожили в Курской области украинскую ДРГ, члены которой имели при себе натовское оружие.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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