В немецком военном городке решили проверить воду на предмет отравления

В немецком Мехернихе проверяют воду из-за дыры в ограждении у водонапорной башни

В немецком военном городке Мехерних проверяют воду на предмет отравления после обнаружения дыры в ограждении у водонапорной башни. Об этом информирует Die Zeit.

«Из-за несанкционированного доступа к системе питьевого водоснабжения в городе Мехерних питьевая вода могла оказаться загрязненной опасным для здоровья образом», — сообщили местные власти.

Отмечается, что медики предостерегают от использования этой воды для питья, приготовления пищи и принятия душа. По данным полиции, проверка продолжается.

По информации немецкой газеты Tagesschau, загрязнение воды химическими или биологическими веществами в Мехернихе было исключено. Воду разрешили использовать, однако рекомендуется ее перед этим прокипятить. С помощью дальнейших исследований жидкость проверят на наличие в ней бактерий.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Германия заподозрила Россию в якобы причастности к загрязнению питьевой воды на военных базах в Кельне и Гайленкирхене. В заборе вокруг базы в Кельне обнаружили дыру, а после были зафиксированы «аномальные значения» качества воды.