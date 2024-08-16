Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:35, 16 августа 2024Мир

В немецком военном городке решили проверить воду на предмет отравления

В немецком Мехернихе проверяют воду из-за дыры в ограждении у водонапорной башни

Фото: Wolkenkratzer / Wikimedia

В немецком военном городке Мехерних проверяют воду на предмет отравления после обнаружения дыры в ограждении у водонапорной башни. Об этом информирует Die Zeit.

«Из-за несанкционированного доступа к системе питьевого водоснабжения в городе Мехерних питьевая вода могла оказаться загрязненной опасным для здоровья образом», — сообщили местные власти.

Отмечается, что медики предостерегают от использования этой воды для питья, приготовления пищи и принятия душа. По данным полиции, проверка продолжается.

По информации немецкой газеты Tagesschau, загрязнение воды химическими или биологическими веществами в Мехернихе было исключено. Воду разрешили использовать, однако рекомендуется ее перед этим прокипятить. С помощью дальнейших исследований жидкость проверят на наличие в ней бактерий.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Германия заподозрила Россию в якобы причастности к загрязнению питьевой воды на военных базах в Кельне и Гайленкирхене. В заборе вокруг базы в Кельне обнаружили дыру, а после были зафиксированы «аномальные значения» качества воды.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские бойцы выбили ВСУ из курского села Снагость. На территории началась зачистка

      Обновился рейтинг Путина среди россиян

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Лукашенко подготовился к «отражению пакостей» в отношении Белоруссии

      За поджог электровоза украинские кураторы пообещали задержанным две тысяч долларов

      В России медведь ворвался на площадку с детьми и попал на видео

      Трое поджигателей электровоза в Москве попались силовикам

      В России представили новую экипировку для экипажей бронетехники

      Во Франции усомнились в продвигаемой Западом версии взрывов на «Северных потоках»

      Лукашенко заявил о месте Белоруссии в центре геополитических интересов планеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше