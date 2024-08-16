В западной области Украины ужесточат меры мобилизации из-за плохих показателей

Мэр Ивано-Франковска Марцинкив: в области ужесточат меры мобилизации из-за плана

В Ивано-Франковской области Украины ужесточат меры мобилизации из-за плохих показателей. Об этом заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает «РБК-Украина».

Марцинкив прокомментировал появление в городе блокпостов с сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине). Чиновник сообщил, что западную область Украины ожидает ужесточение мобилизационных мер из-за невыполнения плана набора в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

«Думаю, несколько недель точно будет, учитывая те показатели, которые есть сегодня в Ивано-Франковской области. Есть потребность», — подчеркнул мэр. Он отметил, что городские власти не имеют отношения к действиям сотрудников ТЦК.

Ранее западные регионы Украины стали лидерами по числу уклонистов за 2023 и первую половину 2024 года. В числе лидеров оказалась и Ивано-Франковская область с 33,3 тысячами уведомлений о розыске мужчин.