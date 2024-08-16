Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:13, 16 августа 2024Бывший СССР

В западной области Украины ужесточат меры мобилизации из-за плохих показателей

Мэр Ивано-Франковска Марцинкив: в области ужесточат меры мобилизации из-за плана

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Ивано-Франковской области Украины ужесточат меры мобилизации из-за плохих показателей. Об этом заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает «РБК-Украина».

Марцинкив прокомментировал появление в городе блокпостов с сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине). Чиновник сообщил, что западную область Украины ожидает ужесточение мобилизационных мер из-за невыполнения плана набора в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

«Думаю, несколько недель точно будет, учитывая те показатели, которые есть сегодня в Ивано-Франковской области. Есть потребность», — подчеркнул мэр. Он отметил, что городские власти не имеют отношения к действиям сотрудников ТЦК.

Ранее западные регионы Украины стали лидерами по числу уклонистов за 2023 и первую половину 2024 года. В числе лидеров оказалась и Ивано-Франковская область с 33,3 тысячами уведомлений о розыске мужчин.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Владивосток и Приморье остались без света. На дорогах после отключения светофоров начались массовые ДТП

      Мужчина преследовал семью с двумя детьми в аэропорту и проник за ними в самолет

      Минобороны заявило о попытке прорыва мобильной группы ВСУ вглубь Курской области

      Возлюбленная Тимати показала лицо без макияжа

      Россиянин выиграл миллионы рублей в лотерею и не забрал приз

      У самолета с россиянами на борту пропала деталь из двигателя во время полета

      Малышева призналась в похудении с помощью уколов

      Волонтеры из ДНР погибли во время атаки ВСУ в Курской области

      В России подешевел бензин

      В оппозиции Молдавии предостерегли от вступления страны в ЕС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше