Бывший омбудсмен нашел в российском регионе редкую вазу

Бывший омбудсмен Пермского края Миков нашел редкую вазу

Бывший уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков нашел рядом с домом редкую вазу в форме амфоры. Об этом сообщает «КП Пермь».

«Чудесная ваза оказалась подарочной к 150-летию открытия сэром Редериком Импи Мэрчисоном новой геологической системы – Пермской. Ее нет даже в музеях Прикамья!» — рассказал Миков.

Ваза была изготовлена в подарочном оформлении в 1991 году. Миков напомнил, что в тот год в Перми состоялся Международный конгресс «Пермская система земного шара».

Ранее сообщалось, что археологи нашли в Нижнем Новгороде специальную форму для изготовления поддельных монет XIX века достоинством 20 копеек. Теперь специалисты предполагают, что около 150 лет назад вблизи нижегородского кремля находилась мастерская фальшивомонетчиков.