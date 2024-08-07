У нижегородского кремля археологи нашли старинную мастерскую фальшивомонетчиков

Археологи нашли в Нижнем Новгороде специальную форму для изготовления поддельных монет XIX века достоинством 20 копеек. Теперь специалисты предполагают, что около 150 лет назад вблизи нижегородского кремля находилась мастерская фальшивомонетчиков, утверждает местное управление госохраны объектов культурного наследия (УГООКН) в Telegram.

Ученые заявили, что оригинальные 20-копеечные монеты чеканили в XIX веке из серебра 500-й пробы, а поддельные чаще всего делали из медной болванки, покрытой оловом. Фальшивомонетчики так пытались добиться, чтобы металл не окислялся и хорошо выдерживал деформацию.

Археологи считают, что, скорее всего, поддельные 20-копеечные монеты сбывались на нижегородской ярмарке. В заключение они добавили, что такая литейная форма — «редкая находка, часть истории денежного обращения XIX века» в России.

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