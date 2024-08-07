Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:25, 7 августа 2024Моя страна

Археологи нашли старинную мастерскую фальшивомонетчиков

У нижегородского кремля археологи нашли старинную мастерскую фальшивомонетчиков

Фото: Telegram-канал «УГООКН Нижегородской области»

Археологи нашли в Нижнем Новгороде специальную форму для изготовления поддельных монет XIX века достоинством 20 копеек. Теперь специалисты предполагают, что около 150 лет назад вблизи нижегородского кремля находилась мастерская фальшивомонетчиков, утверждает местное управление госохраны объектов культурного наследия (УГООКН) в Telegram.

Ученые заявили, что оригинальные 20-копеечные монеты чеканили в XIX веке из серебра 500-й пробы, а поддельные чаще всего делали из медной болванки, покрытой оловом. Фальшивомонетчики так пытались добиться, чтобы металл не окислялся и хорошо выдерживал деформацию.

Археологи считают, что, скорее всего, поддельные 20-копеечные монеты сбывались на нижегородской ярмарке. В заключение они добавили, что такая литейная форма — «редкая находка, часть истории денежного обращения XIX века» в России.

Ранее археологи нашли в центре Рязани практически полностью сохранившийся деревянный черпак первой половины XV века. 600-летнее изделие находилось под развалом печи на раскопе.

В апреле также стало известно, что на территории памятника Чертов плес в Хабаровском крае найдена одна из древнейших мастерских охры. Ее возраст составил по меньшей мере две тысячи лет.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Герасимов пообещал Путину разгромить ВСУ в Курской области

      Туристы устроили забег до шезлонгов на курорте Испании и попали на видео

      Россияне не захотели отдавать сбережения банкам

      Герасимов отчитался Путину о потерях ВСУ на границе Курской области

      Отсидевший в колонии бывший губернатор пошел работать на кондитерскую фабрику

      В Британии оценили вероятность наступления мировой войны

      В Генштабе заявили об остановке продвижения ВСУ вглубь Курской области

      Глава Генштаба назвал Путину численность атаковавшей Курскую область группировки ВСУ

      В крокодиле нашли останки упавшего в воду мужчины

      Свечение спутников Starlink усилилось

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше