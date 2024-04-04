В российском регионе найдена одна из древнейших мастерских охры

В Хабаровском крае найдена одна из древнейших мастерских охры возрастом 2000 лет

На территории памятника Чертов плес в Хабаровском крае найдена одна из древнейших мастерских охры. Ее возраст составил по меньшей мере две тысячи лет, пишет KP.RU.

Нашли это место еще в 2023-м, однако данные о том, что это древняя мастерская, оказались подтверждены только сейчас. Археологи обратились к Институту тектоники и геофизики ДВО РАН, где после исследования выяснилось истинное значение объекта.

В мастерской, построенной еще во времена польцевской культуры железного века, люди работали с древнейшим пигментом — охрой. Начальник отдела археологии краевого центра охраны памятников истории и культуры (ОПИК) Евгений Черников предположил, что это было «локальное местечко».

Несколько тысяч лет назад там сделали очажную яму, после чего застелили ее берестой. Усиливая жар в яме, можно было заниматься производством желто-оранжевой охры. «Также мы нашли массивную гальку с пятнами готового пигмента в красивом малиновом цвете», — добавил специалист, пояснив, что его добывали из почвы с повышенным содержанием железа.

Утверждается, что охра использовалась для создания петроглифов. В Чертовом плесе как раз встречается большое количество изображений на камнях. В то же время археологи считают, что в польцевской культуре значение пигмента не ограничивалось только живописью, однако пока это еще лишь одна тысячелетняя тайна.

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