Военный ВСУ Кишак: среди военных ВСУ в Курской области есть бывшие заключенные

В наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области участвуют бывшие заключенные. Об этом газете The Economist рассказал командир одного из таких подразделений, старший лейтенант Назарий Кишак.

По его словам, в его подразделении 200 военнослужащих, из которых 50 являются бывшими заключенными. Он добавил, что военные вошли на территорию России 10 августа. Они ведут наступление на севере от Суджи. Кишак также заявил, что у бывших заключенных в ВСУ такие же права, что и у остальных военных. По его словам, в украинскую армию не могут попасть только виновные в изнасилованиях и сотрудничестве с Россией.

Ранее стало известно, что в ряды ВСУ вступили 18 женщин из тюрем. Они уже служат в сухопутных войсках и участвуют в боевых действиях.