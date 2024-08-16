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17:42, 16 августа 2024Бывший СССР

Военный ВСУ в Курской области рассказал о бывших заключенных в его подразделении

Военный ВСУ Кишак: среди военных ВСУ в Курской области есть бывшие заключенные

Фото: Thomas Peter / Reuters

В наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области участвуют бывшие заключенные. Об этом газете The Economist рассказал командир одного из таких подразделений, старший лейтенант Назарий Кишак.

По его словам, в его подразделении 200 военнослужащих, из которых 50 являются бывшими заключенными. Он добавил, что военные вошли на территорию России 10 августа. Они ведут наступление на севере от Суджи. Кишак также заявил, что у бывших заключенных в ВСУ такие же права, что и у остальных военных. По его словам, в украинскую армию не могут попасть только виновные в изнасилованиях и сотрудничестве с Россией.

Ранее стало известно, что в ряды ВСУ вступили 18 женщин из тюрем. Они уже служат в сухопутных войсках и участвуют в боевых действиях.

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      Илья Таксюр
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