Среда обитания
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18:52, 16 августа 2024Среда обитания

Врач рассказал об опасности рыбьего жира

Врач Нагиева: добавки с омега-3 опасны для жизни при болезнях сердца и крови

Фото: Amy Vann / Unsplash

Популярные пищевые добавки с жирными кислотами омега-3 (рыбий жир) могут быть опасны для здоровья. Об этом «Газете.ру» рассказала гастроэнтеролог клиники DocMed Амалия Нагиева. Она предупредила о риске для жизни для тех людей, у кого есть заболевания крови или сердца.

Специалист отмечает, что жирные кислоты омега-3 повышают риск мерцательной аритмии. Кроме того, если их принимать с препаратами для профилактики появления тромбов, это может привести к кровотечениям. Еще добавки не стоит употреблять при тяжелых травмах и после операций. Кроме того, омега-3 противопоказаны людям с аллергией на рыбу, им лучше получать жирные кислоты из растительной пищи.

«Помните, что любую терапию назначает врач. Многие хотят магии от одной таблетки, но порой достаточно уделить внимание своему рациону, стилю питания, физической активности, вредным привычкам для того, чтобы профилактировать развитие многих заболеваний», — резюмировала Нагиева.

Ранее ученые Университета здоровья и науки штата Орегон, США, провели клиническое исследование, показавшее потенциальную пользу добавок с рыбьим жиром для пожилых людей с генетической предрасположенностью к болезни Альцгеймера.

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      Платон Щукин
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