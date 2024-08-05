Раскрыта польза рыбьего жира для пожилых людей

JAMA Network Open: рыбий жир полезен для когнитивных функций у пожилых

Ученые Университета здоровья и науки штата Орегон, США, провели клиническое исследование, показавшее потенциальную пользу добавок с рыбьим жиром для пожилых людей с генетической предрасположенностью к болезни Альцгеймера. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Network Open.

Специалисты изучили влияние жирных кислот омега-3, содержащихся в рыбьем жире, на когнитивные функции у пожилых людей. Хотя значительной пользы для всех участников исследования не было выявлено, у носителей гена APOE4, связанного с повышенным риском развития болезни Альцгеймера, наблюдалось уменьшение гибели нервных клеток в мозге.

В исследовании участвовали 102 человека в возрасте 75 лет и старше с низким уровнем жирных кислот омега-3 в крови. Участники проходили магнитно-резонансную томографию (МРТ) в начале и в конце трехлетнего исследования для оценки изменений в белом веществе мозга, ответственного за транспорт питательных веществ через кровеносные сосуды.

Половина участников принимала добавки с рыбьим жиром, обогащенные омега-3, а другая половина принимала плацебо на основе соевого масла. Результаты показали незначительное снижение прогрессирования поражений белого вещества у первой группы, но эта разница не была статистически значимой.

Однако у носителей гена APOE4, принимавших рыбий жир, исследователи зафиксировали заметное снижение нарушения целостности клеток мозга уже через год после начала лечения, что свидетельствует о возможной пользе таких добавок для этой группы людей.

Исследователи подчеркивают, что для подтверждения результатов необходимы более масштабные исследования с участием разнообразных групп населения. Тем не менее эти данные могут стать основой для разработки новых подходов к профилактике болезни Альцгеймера.