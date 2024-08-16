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05:00, 16 августа 2024Забота о себе

Врач развеяла несколько популярных мифов о размере пениса

Фото: freepik

Утверждение, что размер обуви соответствует длине полового члена, не соответствует действительности, утверждает врач-терапевт Филиппа Кей. Этот и несколько других популярных мифов о пенисе она развеяла в разговоре с изданием The Sun.

Врач отметила, что опровержение корреляции размера обуви и члена подтверждено недавним исследованием, в ходе которого был изучены гениталии более 100 мужчин разного возраста.

Кей также заявила, что с возрастом пенис может уменьшаться в размерах. Влиять на этот процесс могут разные причины, прежде всего высокое давление и заболевания периферических сосудов, из-за которых нарушается приток крови к гениталиям. Также, по словам Кей, пенис может уменьшиться из-за низкого уровня тестостерона, терапии рака предстательной железы и возраста.

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Еще одним заблуждением терапевт назвала убеждение, будто изменить размер гениталий можно с помощью кремов и масел. Единственный проверенный способ увеличить размер пениса — это хирургическое вмешательство, подчеркнула она. «Операция включает в себя перерезание связки, прикрепляющей пенис к тазу, но это влияет на его длину только в невозбужденном состоянии. Хирургические методы увеличения обхвата члена могут включать пересадку жировой ткани или использование имплантата», — объяснила Кей.

Ранее уролог Джамин Брамбхатт развеял еще один популярный миф о размере полового члена. По его словам, размер пениса не меняется в зависимости от времени года.

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      Наталья Обрядина
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