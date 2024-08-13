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08:30, 13 августа 2024Забота о себе

Уролог развеял популярный миф о размере полового члена

Фото: Joel Bengs / Unsplash

Размер пениса не меняется в зависимости от времени года, заявил американский уролог Джамин Брамбхатт. Его слова цитирует Daily Mirror.

Врач указал, что популярное заблуждение о мужской физиологии возникло из-за того, как тело реагирует на изменения температуры. Он уточнил, что в холоде кровеносные сосуды сжимаются, таким образом сохраняя тепло. При этом половой член может казаться меньше. В жаркую же погоду, продолжил уролог, люди обычно пьют много воды и потеют, это создает впечатление, что тело становится немного больше.

«Однако такая терморегуляция не влияет на размер вашего пениса», — развеял миф Брамбхатт.

При этом врач, специалист по мужскому здоровью Дадли Данофф все-таки считает, что теплый климат может стать причиной более впечатляющей эрекции. Он объяснил это явление особенностями работы кровеносных сосудов. «Есть причина, почему люди не едут в медовый месяц на Северный полюс, а отправляются на Гавайи. И есть причина, по которой джакузи так привлекательна для романтики», — заключил он.

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