Уролог развеял популярный миф о размере полового члена

Размер пениса не меняется в зависимости от времени года, заявил американский уролог Джамин Брамбхатт. Его слова цитирует Daily Mirror.

Врач указал, что популярное заблуждение о мужской физиологии возникло из-за того, как тело реагирует на изменения температуры. Он уточнил, что в холоде кровеносные сосуды сжимаются, таким образом сохраняя тепло. При этом половой член может казаться меньше. В жаркую же погоду, продолжил уролог, люди обычно пьют много воды и потеют, это создает впечатление, что тело становится немного больше.

«Однако такая терморегуляция не влияет на размер вашего пениса», — развеял миф Брамбхатт.

При этом врач, специалист по мужскому здоровью Дадли Данофф все-таки считает, что теплый климат может стать причиной более впечатляющей эрекции. Он объяснил это явление особенностями работы кровеносных сосудов. «Есть причина, почему люди не едут в медовый месяц на Северный полюс, а отправляются на Гавайи. И есть причина, по которой джакузи так привлекательна для романтики», — заключил он.

Ранее стоматолог Лилия Кузьменкова предупредила, что заболевания зубов могут вызвать проблемы с потенцией. Она пояснила, что простатит и кариес часто провоцируют одни и те же бактерии.

