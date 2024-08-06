Мужчин с больными зубами предупредили о риске проблем с потенцией

Стоматолог Кузьменкова: кариес может спровоцировать развитие простатита

Кариес может спровоцировать развитие простатита, предупредила стоматолог, кандидат медицинских наук, основательница центров инновационной стоматологии Regale в Москве и Дубае Лилия Кузьменкова. Она предупредила мужчин с больными зубами о повышенном риске проблем с потенцией в беседе с «Лентой.ру».

По словам Кузьменковой, кариес и простатит развиваются в результате воспаления. В первом случае это происходит из-за разрушающих зубную эмаль бактерий, во втором — из-за различных факторов, в том числе и бактериальных инфекций.

Бактерии, вызывающие кариес, могут участвовать и в развитии различных системных воспалительных процессов, в том числе воспаления мочеполовой системы, продолжила врач. Она отметила, что у пациентов с хроническим простатитом часто обнаруживают бактерии-провокаторы кариеса. В связи с этим, по мнению Кузьменковой, профилактика и своевременное лечение заболеваний зубов помогут избежать таких серьезных осложнений, как проблемы с потенцией.

Ранее Лилия Кузьменкова объяснила причины появления неприятного запаха изо рта. По ее словам, он развивается не только из-за плохой гигиены, но и вследствие несбалансированного питания.

