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08:46, 27 мая 2024Забота о себе

Россиянам указали на распространенные причины неприятного запаха изо рта

Стоматолог Кузьменкова: неприятный запах изо рта может вызывать прием лекарств

Фото: Andrew Angelov / Shutterstock / Fotodom

Неприятный запах изо рта (галитоз) может появляться не только из-за плохой гигиены, но и из-за особенностей питания, приема лекарств и ряда других распространенных причин, рассказала стоматолог, кандидат медицинских наук, основательница центров инновационной стоматологии Regale Лилия Кузьменкова. На них врач указала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

По словам стоматолога, неприятный запах изо рта может вызывать употребление чеснока, лука, копченостей, редиса, специй, алкоголя. Также эта проблема часто возникает у людей, соблюдающих богатую жирами кетодиету.

«Употребление недостаточного количества углеводов переводит организм в метаболическое состояние, которое позволяет сжигать жир. Когда тело находится в кетогенном состоянии, можно заметить так называемое кето-дыхание с запахом ацетона», — объяснила Кузьменкова.

Пропуск приема пищи — тоже верный путь к неприятному запаху изо рта, продолжила врач. В этом случае он возникает из-за сухости во рту и недостаточного количества слюны. К тому же, как отметила она, неприятный запах может появиться из-за плохой гигиены полости рта, а особенно у людей, носящих брекеты и протезы, в которых застревают частицы пищи.

Также галитоз возникает при изжоге, рефлюксе и других патологиях желудочно-кишечного тракта

Лилия Кузьменковастоматолог

Также Кузьменкова предупредила, если дыхание приобретает сладкий запах, это может быть признаком начинающегося диабетического кетоацидоза. Это опасное для жизни состояние у людей с диабетом, которое может вызвать сердечный приступ или почечную недостаточность. Иногда, добавила стоматолог, неприятный запах изо рта может быть симптомом высокого кровяного давления или синдрома Шегрена.

Несвежее дыхание может появляться у людей, регулярно принимающих некоторые препараты, например антидепрессанты, противогрибковые средства, антигистаминные препараты и стероиды, спазмолитики, химиотерапевтические средства, а также пищевые добавки, перечислила Кузьменкова.

В заключение стоматолог рекомендовала регулярно и правильно чистить зубы, следить за здоровьем, тщательно ухаживать за зубными протезами, есть больше овощей и фруктов и пользоваться ополаскивателями для рта. Тогда проблема несвежего дыхания будет решена.

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Ранее Лилия Кузьменкова объяснила, из чего складывается стоимость лечения зубов в клиниках различного уровня. По ее словам, цена услуг зависит от использования передовых технологий и современного оборудования, компетенции и ученых степеней врачей, применения дорогостоящих препаратов.

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      Вера Владзиевская
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