Бизнесмен Дотком порадовался возможности раздражать Украину и ЦРУ

Дотком: Израиль, Украина и ЦРУ атаковали спамом соцсеть X

Немецкий бизнесмен, основатель файлообменника Megaupload Ким Дотком порадовался возможности раздражать своим контентом Украину, Израиль и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Интересный факт: Израиль, Украина и ЦРУ управляют тремя крупнейшими бот-сетями в соцсети X. Они спамят в ответах на мои посты, чтобы отпраздновать решение об экстрадиции. Это делает меня счастливым. Это означает, что мой контент их чрезвычайно раздражает», — написал предприниматель.

Дотком также поблагодарил все три стороны и заверил, что будет дальше работать в этом направлении.

Ранее власти Новой Зеландии приняли решение экстрадировать в США Доткома по обвинению в мошенничестве. Однако бизнесмен высмеял решение и добавил, что не планирует уезжать из страны.