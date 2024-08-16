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14:19, 16 августа 2024Мир

Бизнесмен Дотком порадовался возможности раздражать Украину и ЦРУ

Дотком: Израиль, Украина и ЦРУ атаковали спамом соцсеть X
Ким Дотком

Ким Дотком. Фото: Nigel Marple / Reuters

Немецкий бизнесмен, основатель файлообменника Megaupload Ким Дотком порадовался возможности раздражать своим контентом Украину, Израиль и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Интересный факт: Израиль, Украина и ЦРУ управляют тремя крупнейшими бот-сетями в соцсети X. Они спамят в ответах на мои посты, чтобы отпраздновать решение об экстрадиции. Это делает меня счастливым. Это означает, что мой контент их чрезвычайно раздражает», — написал предприниматель.

Дотком также поблагодарил все три стороны и заверил, что будет дальше работать в этом направлении.

Ранее власти Новой Зеландии приняли решение экстрадировать в США Доткома по обвинению в мошенничестве. Однако бизнесмен высмеял решение и добавил, что не планирует уезжать из страны.

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      Максим Габриелян
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