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12:49, 15 августа 2024Мир

Новая Зеландия экстрадирует бизнесмена Доткома в США

Власти Новой Зеландии экстрадируют в США немецкого бизнесмена Доткома

Фото: Nigel Marple / Reuters

Власти Новой Зеландии экстрадируют в США немецкого бизнесмена и бывшего владельца крупнейшего файлообменника Megaupload Кима Доткома по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает The New Zealand Herald со ссылкой на источники.

«Новозеландский министр юстиции Пол Голдсмит подписал приказ об экстрадиции Доткома в США (...) Министерство юстиции США выдвинуло против него обвинения, включая уголовное нарушение авторских прав, отмывание денег, рэкет и мошенничество с использованием электронных средств связи», — передает газета.

Голдсмит добавил, что по регламенту дал бизнесмену небольшой период времени, чтобы обдумать решение новозеландских властей.

15 августа Дотком заявил, что нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область является вопиющим терроризмом. По его словам, Киев решился на такой шаг из-за отсутствия шанса на победу в конфликте.

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      Дарья Устьянцева
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