Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:10, 8 августа 2024Мир

В Германии назвали атаку Украины на Курскую область терроризмом

Дотком назвал атаку ВСУ на Курскую область актом терроризма
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: MIC Izvestia / IZ.RU / Reuters

Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область является вопиющим терроризмом. Такую оценку ситуации в регионе дал бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.

По его словам, Киев решился на такой шаг из-за отсутствия шанса на победу в конфликте. «Украина не может победить Россию на поле боя, поэтому они отправили тысячу солдат через российскую границу, чтобы убивать мирных жителей», — считает бизнесмен.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

Он назвал действия украинской армии военными преступлениями, отметив, что они совершаются при поддержке властей США и их союзников.

6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. Под обстрел попал приграничный город Суджа. После этого украинские войска при поддержке танков и боевых бронированных машин попытались прорвать границу России. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк завил, что целью атаки стало укрепление переговорных позиций Киева.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по командному пункту с генералами ВСУ. Их называют организаторами вторжения в Курскую область

      В Курской области объявили ракетную опасность

      США предупредили Иран о последствиях удара по Израилю

      США порекомендовали странам Африки не разрывать связи с Украиной

      Пентагон высказался об ударах ВСУ американским оружием по Курской области

      Житель Курской области рассказал о состоянии Поддубного сразу после ранения

      Шведский пловец отказался участвовать в заплыве в Сене на Олимпиаде-2024

      Путин разрешил возвращать бойцам СВО отобранные водительские права

      В сети появились снимки 52-летней телеведущей в бикини без фотошопа

      Путин подписал закон о лишении гражданства за отказ встать на воинский учет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше