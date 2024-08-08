Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область является вопиющим терроризмом. Такую оценку ситуации в регионе дал бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.
По его словам, Киев решился на такой шаг из-за отсутствия шанса на победу в конфликте. «Украина не может победить Россию на поле боя, поэтому они отправили тысячу солдат через российскую границу, чтобы убивать мирных жителей», — считает бизнесмен.
Он назвал действия украинской армии военными преступлениями, отметив, что они совершаются при поддержке властей США и их союзников.
6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. Под обстрел попал приграничный город Суджа. После этого украинские войска при поддержке танков и боевых бронированных машин попытались прорвать границу России. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк завил, что целью атаки стало укрепление переговорных позиций Киева.