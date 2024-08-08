В Германии назвали атаку Украины на Курскую область терроризмом

Дотком назвал атаку ВСУ на Курскую область актом терроризма

Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область является вопиющим терроризмом. Такую оценку ситуации в регионе дал бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.

По его словам, Киев решился на такой шаг из-за отсутствия шанса на победу в конфликте. «Украина не может победить Россию на поле боя, поэтому они отправили тысячу солдат через российскую границу, чтобы убивать мирных жителей», — считает бизнесмен.

Он назвал действия украинской армии военными преступлениями, отметив, что они совершаются при поддержке властей США и их союзников.

6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. Под обстрел попал приграничный город Суджа. После этого украинские войска при поддержке танков и боевых бронированных машин попытались прорвать границу России. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк завил, что целью атаки стало укрепление переговорных позиций Киева.