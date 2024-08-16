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20:23, 16 августа 2024Бывший СССР

Захарова прокомментировала удар ВСУ по ТЦ «Галактика» в Донецке

Захарова: наш ответ на удар по ТЦ «Галактика» будет максимально жестким
СюжетРакетные удары по Украине:
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговому центру «Галактика» в Донецке. Ее сообщение МИД опубликовало в Telegram-канале.

Дипломат заявила, что, исходя из сообщений СМИ и видеозаписей пожара, понятно, что число жертв после удара по ТЦ, в котором находилось более ста человек, может оказаться значительным. По ее словам, подобные действия киевского режима вызваны уверенным продвижением Вооруженных сил России на фронте.

«Решительно осуждаем очередные варварские теракты киевского режима. Украинские преступники, совершившие обстрел торгового центра в Донецке и другие атаки, будут обязательно установлены следствием и понесут суровое наказание за содеянное. Наш ответ будет максимально жестким», — заявила Захарова.

Ранее председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что союзники Украины с Запада не могут оставить без реакции удар по торговому центру в Донецке. По мнению парламентария, западные страны после этого могут поменять отношение к украинскому лидеру.

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      Валентин Карант
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