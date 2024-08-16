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20:03, 16 августа 2024Россия

В России отреагировали на удар по торговому центру в Донецке

Сенатор Карасин ожидает реакции Запада в адрес Зеленского после удара по Донецку
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Западные союзники не могут оставить без реакции удар по торговому центру в Донецке, считает председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что ожидает последствий для президента Украины Владимира Зеленского.

«Эти удары по крупным торговым центрам, населенным пунктам — это касается не только Донецка и Луганска, это касается Курской области и других районов — свидетельствуют о том, что в Киеве утратили чувство реальности. Они зарвались, и в таких случаях аналитики обычно говорят, что конец близок, он будет непростым. Но даже в боевых действиях нужно понимать, против кого и против чего ты применяешь оружие», — отреагировал сенатор на атаку на гражданскую инфраструктуру.

По мнению парламентария, западные страны после этого могут поменять отношение к украинскому лидеру.

Если ты бьешь по гражданским, ты фактически становишься изгоем, которого не могут принять ни кураторы Запада, ни поставщики оружия из НАТО, хотя у них совести нет, но тем не менее. Реакция именно такой и будет

Григорий Карасинроссийский сенатор

«Я убежден, что сейчас наступает тот самый период, когда речь пойдет об ответственности из-за агрессивной вылазки (...) в Курскую область, эти удары по гражданским объектам в Донецке и Луганске — это все воедино связано. Реакция будет жесткой», — добавил он.

Ранее 16 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по торговому центру (ТЦ) «Галактика» в Петровском районе на западе Донецка. Из-за атаки в здании начался пожар. В этот момент внутри могли находиться до 100 человек. По последним данным, как минимум 11 человек ранены, еще двоих не удалось спасти.

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