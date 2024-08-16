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10:48, 16 августа 2024Экономика

Запрет на маленькие квартиры в Москве объяснили

Эксперт Агеева: запрет на маленькие квартиры нужен для улучшения качества жизни

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Запрет на строительство в Москве квартир площадью менее 28 квадратных метров направлен на улучшение качества жизни. Об этом «Ленте.ру» рассказала основатель агентства недвижимости Ageeva Real Estate Татьяна Агеева.

Решение позволит избежать социальные проблемы, связанные с перенаселенностью и частой сменой жильцов в малогабаритных квартирах. Дома, где множество маленьких студий и жильцы часто сменяются, могут стать очагами социальной напряженности, объяснила специалист.

По ее словам, в России малогабаритные квартиры могут ассоциироваться с историческим опытом коммунальных квартир, общежитий и бараков, вызывая негативное отношение. Для сравнения, в Европе ситуация иная: там позднее создаются семьи, дети рано покидают родительские дома, а сами европейцы меньше времени проводят дома. По-другому дела обстоят и, например, в Японии и Гонконге, где малогабаритные квартиры являются вынужденной нормой из-за ограниченного пространства для строительства.

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Эксперт отметила, что в краткосрочной перспективе запрет на малогабаритное жилье может оживить вторичный рынок. При этом ажиотаж, скорее всего, стихнет через полгода или год. Важно отметить, что запрет касается только квартир, апартаменты разрешается строить любой площади. Таким образом в ближайшее время можно ожидать увеличения числа апарт-комплексов на рынке, предсказала Агеева.

В начале августа мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому в столице запрещается строить микроквартиры. Так, градоначальник ввел новый стандарт строительства — теперь площадь однокомнатных квартир должна составлять не менее 28 квадратных метров. Это касается и помещений, в которых жилая комната не отделена внутриквартирными перегородками от кухни. Кроме того, в столице теперь запрещено строить двухкомнатные квартиры площадью менее 44 «квадратов».

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      Мария Черкасова
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