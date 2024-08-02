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14:14, 2 августа 2024Экономика

Собянин запретил строить в Москве микроквартиры. Каким теперь будет новое жилье в столице?

Собянин запретил строить в Москве микроквартиры менее 28 квадратных метров

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому в столице запрещается строить микроквартиры. Так, градоначальник ввел новый стандарт строительства — теперь площадь однокомнатных квартир должна составлять не менее 28 квадратных метров. Это касается и помещений, в которых жилая комната не отделена внутриквартирными перегородками от кухни.

Кроме того, в столице теперь запрещено строить двухкомнатные квартиры площадью менее 44 «квадратов», говорится в документе.

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

Согласно приказу Министерства строительства и ЖКХ РФ, трехкомнатные квартиры теперь не могут быть меньше 56 квадратных метров, а четырехкомнатные — меньше 70.

В учет площади жилища не будет входить площадь нежилых помещений

В постановлении мэра указано, что новая минимальная площадь квартир рассчитана без учета площадей балконов, лоджий, террас, холодных кладовых и приквартирных тамбуров.

Данный указ был введен «в целях обеспечения благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах». Он начал действовать в Москве с 1 августа.

Ранее Путин поручил обеспечить россиян жильем площадью не менее 33 «квадратов» на человека

В мае президент России Владимир Путин поручил обеспечить россиян жильем общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека к 2030 году и не менее 38 «квадратов» к 2036 году, о чем говорится в подписанном им указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

Кроме того, президент поручил повысить доступность жилья на первичном рынке и сократить непригодный для проживания жилищный фонд, указано в постановлении на сайте Кремля.

В Москве нашли квартиру площадью 14 квадратных метров

Согласно данным за май текущего года, самая маленькая квартира в российской столице была найдена в Новой Москве. Ее площадь составляет 14,1 квадратного метра, а стоимость — 4,85 миллиона рублей. В старых границах города площадь самой маленькой квартиры составила 15,7 «квадрата». Она находится в районе Западное Дегунино и продается за 8,9 миллиона рублей.

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При этом площадь самой маленькой квартиры в России составляет 6,5 квадратного метра. Такое жилище было найдено в Санкт-Петербурге на улице Чехова. Стоимость лота составляет два миллиона рублей. В качестве основного преимущества квартиры отмечены высокие потолки в 2,8 метра.

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      Анастасия Алимпиева
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