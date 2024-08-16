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16:18, 16 августа 2024Бывший СССР

Зеленский назначил уполномоченного по санкционной политике Украины

Зеленский назначил Власюка уполномоченным по санкционной политике Украины

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владислава Васюка уполномоченным по санкционной политике. Сообщение об этом опубликовано на сайте украинского лидера.

«Назначить Власюка Владислава Викторовича советником — уполномоченным президента Украины по санкционной политике», — говорится в указе президента.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», Власюк родился в 1989 году в Виннице, в 2012 году закончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2020 года он занимал пост внештатного советника Офиса президента Украины.

В начале августа стало известно, что Зеленский до сих пор не исполнил обещания назначить экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова послом в Молдавии. Он отправил Данилова в отставку 26 марта, после чего пообещал предоставить ему должность дипломата.

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      Александр Курбатов
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