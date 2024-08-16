Зеленский назначил уполномоченного по санкционной политике Украины

Зеленский назначил Власюка уполномоченным по санкционной политике Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владислава Васюка уполномоченным по санкционной политике. Сообщение об этом опубликовано на сайте украинского лидера.

«Назначить Власюка Владислава Викторовича советником — уполномоченным президента Украины по санкционной политике», — говорится в указе президента.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», Власюк родился в 1989 году в Виннице, в 2012 году закончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2020 года он занимал пост внештатного советника Офиса президента Украины.

В начале августа стало известно, что Зеленский до сих пор не исполнил обещания назначить экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова послом в Молдавии. Он отправил Данилова в отставку 26 марта, после чего пообещал предоставить ему должность дипломата.

