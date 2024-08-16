Зеленскому предрекли проблемы после атаки ВСУ на Курскую область

Меркурис: Зеленского ждут большие проблемы из-за атаки ВСУ на Курскую область

Президента Украины Владимира Зеленского ждут большие проблемы из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

Эксперт предположил, что ВСУ атаковали Курскую область для поднятия боевого духа. Он предрек вопросы о целесообразности вторжения на территорию России в случае продолжения военных поражений на Донбассе.

«У Зеленского в таком случае начнутся очень серьезные политические проблемы», — резюмировал Меркурис.

Ранее издание Foreign Policy написало, что власти США выразили серьезную обеспокоенность в связи с атакой Вооруженных сил Украины. Как подчеркивается, беспокойство американских чиновников вызвано неясностью целей данной операции Киева.