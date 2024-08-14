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22:51, 14 августа 2024Мир

В США обеспокоились из-за неясности целей атаки ВСУ на Курск

FP: США беспокоятся, что Украина подставляется под удар России атакой на Курск
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Molly Riley / Reuters

Власти США выразили серьезную обеспокоенность в связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом сообщает издание Foreign Policy.

Утверждается, что беспокойство американских чиновников вызвано неясностью целей данной операции Киева. «Недостаток ясности в отношении оперативных целей Киева в Курске заставляет нынешних и бывших чиновников в США беспокоиться, что Украина может оказаться уязвимой перед контрударом России», — указано в материале.

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ВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа. Украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.

Ранее журнал Foreign Policy сообщил, что власти США оказались в неловком положении из-за атаки ВСУ на Курскую область. Вашингтон сомневается в успехе этой операции, однако вынужден публично поддерживать действия украинских войск.

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      Артём Верейкин
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