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22:39, 14 августа 2024Интернет и СМИ

Власти США оказались в неловком положении из-за Украины

FP: власти США оказались в неловком положении из-за атаки ВСУ на Курскую область
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Власти США оказались в неловком положении из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом сообщает журнал Foreign Policy (FP), ссылаясь на бывших американских чиновников.

Вашингтон сомневается в успехе этой операции, однако вынужден публично поддерживать действия украинских войск в российском регионе, рассказали собеседники издания.

Ранее США отказались комментировать нападение ВСУ на Курскую область. При этом в Белом доме пообещали, что Вашингтон продолжит оказывать военную помощь Киеву.

В американской администрации также заявили о непричастности США к атаке. При этом, по данным журнала New Lines, ВСУ могли использовать американское оружие при нападении на Курскую область.

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      Марина Совина
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