Власти США оказались в неловком положении из-за Украины

FP: власти США оказались в неловком положении из-за атаки ВСУ на Курскую область

Власти США оказались в неловком положении из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом сообщает журнал Foreign Policy (FP), ссылаясь на бывших американских чиновников.

Вашингтон сомневается в успехе этой операции, однако вынужден публично поддерживать действия украинских войск в российском регионе, рассказали собеседники издания.

Ранее США отказались комментировать нападение ВСУ на Курскую область. При этом в Белом доме пообещали, что Вашингтон продолжит оказывать военную помощь Киеву.

В американской администрации также заявили о непричастности США к атаке. При этом, по данным журнала New Lines, ВСУ могли использовать американское оружие при нападении на Курскую область.