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21:50, 14 августа 2024Мир

В США допустили использование ВСУ американского оружия в Курской области

New Lines: ВСУ могли применить HIMARS при нападении на Курскую область

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли использовать американское оружие при нападении на Курскую область. Об этом сообщает американский журнал New Lines со ссылкой на видео из соцсетей.

По данным издания, на видео запечатлен удар реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS или пусковой ракетной установки M270. Оружие могло быть применено 9 августа в районе города Рыльск Курской области.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по складу ВСУ с HIMARS в Краматорске. «Сопротивление сообщает, что чаще всего именно оттуда били дальнобойными ракетами из установок HIMARS», — рассказал он. По словам Лебедева, в результате «прилета» одна или две установки РСЗО были повреждены.

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      Марина Совина
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