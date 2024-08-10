Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по складу ВСУ с HIMARS в Краматорске

Подпольщик Лебедев: в Краматорске, предположительно, повредили установки HIMARS

После ударов по складу ВСУ с ракетами в Краматорске, предположительно, были повреждены 1-2 установки HIMARS. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, сообщает РИА Новости.

«В Краматорске один из "прилетов" был по складу с ракетами на северо-восточной окраине города. Сопротивление сообщает, что чаще всего именно оттуда били дальнобойными ракетами из установок HIMARS», — отметил подпольщик.

По его словам, «судя по очень мощному взрыву, установки — одна или две — тоже повреждены». Кроме того, над Краматорском был виден большой столб дыма. При этом доступа к месту «прилета» пока нет, уточнил Лебедев.

Накануне в подполье сообщили, что Вооруженные силы Украины несут большие потери в Курской области. По словам Сергея Лебедева, в Сумах, расположенных неподалеку от границы Украины с Курской областью, ездит много машин скорой помощи.

Лебедев также рассказал, что российские военные нанесли мощный удар по селу Стецковка Сумской области Украины. По предварительным данным, он мог попасть в полигон ВСУ.

