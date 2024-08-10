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08:32, 10 августа 2024Бывший СССР

Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по складу ВСУ с HIMARS в Краматорске

Подпольщик Лебедев: в Краматорске, предположительно, повредили установки HIMARS
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

После ударов по складу ВСУ с ракетами в Краматорске, предположительно, были повреждены 1-2 установки HIMARS. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, сообщает РИА Новости.

«В Краматорске один из "прилетов" был по складу с ракетами на северо-восточной окраине города. Сопротивление сообщает, что чаще всего именно оттуда били дальнобойными ракетами из установок HIMARS», — отметил подпольщик.

По его словам, «судя по очень мощному взрыву, установки — одна или две — тоже повреждены». Кроме того, над Краматорском был виден большой столб дыма. При этом доступа к месту «прилета» пока нет, уточнил Лебедев.

Накануне в подполье сообщили, что Вооруженные силы Украины несут большие потери в Курской области. По словам Сергея Лебедева, в Сумах, расположенных неподалеку от границы Украины с Курской областью, ездит много машин скорой помощи.

Лебедев также рассказал, что российские военные нанесли мощный удар по селу Стецковка Сумской области Украины. По предварительным данным, он мог попасть в полигон ВСУ.

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      Марина Совина
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