Желающим попасть в Россию иностранцам придется пройти собеседование

Захарова: в правилах оформления виз в РФ предусмотрена возможность собеседования

Иностранцам, желающим попасть в Россию, усложнили правила оформления визы. Об этом РИА Новости рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Собеседница агентства уточнила, что теперь им придется проходить собеседование. По словам Захаровой, такая возможность предусмотрена на этапе рассмотрения визовых документов.

Собеседование будут проводить сотрудники российских дипломатических представительств и консульских учреждений. Во время процедуры иностранец может предоставить дополнительные документы: приглашения, контракты, разрешения на работу, гарантийные письма и обратные билеты, а также подтвердить платежеспособность.

Как пишет источник, нововведение позволит более эффективно выявлять лиц, пребывание которых на территории России нежелательно, и контролировать въезд в страну граждан государств, представляющих повышенную миграционную опасность.

Кроме того, теперь иностранцы смогут оформлять визу в Россию в третьих странах, только если у них есть разрешение на проживание в них более 180 дней, а не 90, как раньше.

Ранее глава консульского департамента российского МИД Алексей Климов рассказал, что в 2024 году более половины электронных виз в Россию (92 тысячи) выдали гражданам Китая. При этом 14 тысяч виз получили жители Германии, 13 тысяч — Турции, 10,5 тысячи — Индии и 8,5 тысячи — Саудовской Аравии.