Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:07, 29 мая 2024Путешествия

Раскрыта национальность самых активных получателей электронных виз в Россию

МИД: более половины электронных виз в Россию получено гражданами Китая

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В 2024 году более половины электронных виз в Россию выдали гражданам Китая. Национальность самых активных получателей проездных документов раскрыл глава консульского департамента российского МИД Алексей Климов в интервью ТАСС.

По словам собеседника агентства, всего с начала года иностранцам было выдано около 178 тысяч единых электронных виз. При этом 92 тысячи виз получили граждане Китая, 14 тысяч — Германии, 13 тысяч — Турции, 10,5 тысячи — Индии и 8,5 тысячи — Саудовской Аравии.

Материалы по теме:
Дешевая Европа, «семейный» Оман и отдых для авантюристов. Куда отправиться летом: топ пляжных мест в России и за рубежом
Дешевая Европа, «семейный» Оман и отдых для авантюристов.Куда отправиться летом: топ пляжных мест в России и за рубежом
21 апреля 2024
Две страны Европы впервые начнут выдавать россиянам шенгенские визы. Что об этом нужно знать туристам?
Две страны Европы впервые начнут выдавать россиянам шенгенские визы. Что об этом нужно знать туристам?
20 марта 2024

Климов отметил, что доля отказов в электронной визе в Россию не превышает 0,1 процента. Наиболее частая причина — ошибки в заполнении анкеты, которые не исправляются после уведомления о них в течение 10 суток. Кроме того, иностранному заявителю могут отказать в получении проездного документа, если он есть в списке лиц, которым не разрешен въезд в Россию. Однако, как отметил спикер, таких отказов было всего 250 с момента введения электронных виз.

В этом же интервью глава консульского департамента МИД заявил, что проблема недопуска российских туристов в Стамбуле на авиарейсы в Мексику является для ведомства приоритетной. Ситуация находится на особом контроле генконсульства России в Стамбуле и посольства России в Мексике.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп заявил, что разбомбил бы Москву, если бы СВО началась при его президентстве. И пригрозил Китаю из-за Тайваня

      Владелец AliExpress ужесточил условия для российских клиентов. Как это отразится на покупателях?

      Обнаружен новый тип вулканического извержения

      Актер из «Приключений Электроника» объяснил непопулярность Хаматовой за рубежом

      Дрон ВСУ атаковал автомобиль в российском регионе

      «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы

      Более половины пунктов повестки совещания с участием Путина оказались секретными

      Российский школьник выстрелил в пятилетнего брата из винтовки дедушки

      Суд Евросоюза отклонил иск «Белавиа» о снятии санкций

      Стало известно о массированных ударах по ВСУ на запорожском участке фронта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше