Раскрыта национальность самых активных получателей электронных виз в Россию

МИД: более половины электронных виз в Россию получено гражданами Китая

В 2024 году более половины электронных виз в Россию выдали гражданам Китая. Национальность самых активных получателей проездных документов раскрыл глава консульского департамента российского МИД Алексей Климов в интервью ТАСС.

По словам собеседника агентства, всего с начала года иностранцам было выдано около 178 тысяч единых электронных виз. При этом 92 тысячи виз получили граждане Китая, 14 тысяч — Германии, 13 тысяч — Турции, 10,5 тысячи — Индии и 8,5 тысячи — Саудовской Аравии.

Климов отметил, что доля отказов в электронной визе в Россию не превышает 0,1 процента. Наиболее частая причина — ошибки в заполнении анкеты, которые не исправляются после уведомления о них в течение 10 суток. Кроме того, иностранному заявителю могут отказать в получении проездного документа, если он есть в списке лиц, которым не разрешен въезд в Россию. Однако, как отметил спикер, таких отказов было всего 250 с момента введения электронных виз.

В этом же интервью глава консульского департамента МИД заявил, что проблема недопуска российских туристов в Стамбуле на авиарейсы в Мексику является для ведомства приоритетной. Ситуация находится на особом контроле генконсульства России в Стамбуле и посольства России в Мексике.

