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11:44, 29 мая 2024Путешествия

В МИД прокомментировали необоснованные отказы россиянам во въезде в Мексику

МИД РФ: проблема недопуска российских туристов в Мексику является приоритетной

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Глава консульского департамента МИД России Алексей Климов заявил, что проблема недопуска российских туристов в Стамбуле на авиарейсы в Мексику является для ведомства приоритетной. Эту тему он прокомментировал в беседе с ТАСС.

По словам Климова, ситуация с необоснованными отказами во въезде находится на особом контроле генконсульства России в Стамбуле и посольства России в Мексике. Кроме того, посла Мексики в Москве пригласили в министерство на беседу. Во время разговора ключевым моментом стало принятие мер по исключению подобных случаев в дальнейшем.

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В апреле российский турист Глеб потерял минимум 450 тысяч рублей из-за отказа турецкой авиакомпании Turkish Airlines допустить его на рейс в Мексику. По словам эксперта, тем не менее отказов в перевозке сейчас мало — такие случаи бывают один-два раза в месяц.

Ранее сообщалось, что россиян массово перестали пускать в Латинскую Америку из Турции. Уточняется, что за последний месяц число подобных случаев достигло тысячи.

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      Марк Успенский
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