Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:04, 16 августа 2024Бывший СССР

Житель Донецка призвал Путина забрать всю Украину после удара ВСУ по торговому центру

Shot: житель Донецка призвал Путина «забрать всю Украину» после удара ВСУ по ТЦ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Житель Донецка, спасавший людей из горящего торгового центра «Галактика» после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом «забрать всю Украину». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Огромное количество людей сгорело заживо! Дети! Женщины кричат! Бьются в истерике, потому что их дети там! Мы сколько смогли, вытащили», — сказал он.

Мужчина заключил, что в цивилизованном государстве такого происходить не должно, поэтому Украину нужно «всю забрать и каждого прочистить», чтобы таких трагедий больше не повторялось.

Ранее ВСУ ударили по торговому центру «Галактика» в Донецке. В здании начался пожар, площадь которого составляет 10 тысяч квадратных метров, в момент атаки в нем находилось 100 человек.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по торговому центру в Донецке. В момент взрыва в нем находилось 100 человек

      Пожар на яхте в порту российского курорта попал на видео

      В Евросоюзе выросло количество обанкротившихся предприятий

      Россиянина заподозрили в участии в деятельности террористической организации

      В Сумах произошел взрыв

      Telegram-каналы BRIEF и «Незыгарь» признали иноагентами

      В России раскрыли объемы сбора зерновых

      В глобальном потеплении увидели угрозу для рыб

      Николаевское подполье сообщило об активизации авиации ВСУ в регионе

      Многодетная россиянка внезапно упала замертво на кухне своей квартиры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше