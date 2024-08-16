Житель Донецка призвал Путина забрать всю Украину после удара ВСУ по торговому центру

Shot: житель Донецка призвал Путина «забрать всю Украину» после удара ВСУ по ТЦ

Житель Донецка, спасавший людей из горящего торгового центра «Галактика» после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом «забрать всю Украину». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Огромное количество людей сгорело заживо! Дети! Женщины кричат! Бьются в истерике, потому что их дети там! Мы сколько смогли, вытащили», — сказал он.

Мужчина заключил, что в цивилизованном государстве такого происходить не должно, поэтому Украину нужно «всю забрать и каждого прочистить», чтобы таких трагедий больше не повторялось.

Ранее ВСУ ударили по торговому центру «Галактика» в Донецке. В здании начался пожар, площадь которого составляет 10 тысяч квадратных метров, в момент атаки в нем находилось 100 человек.