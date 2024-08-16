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08:43, 16 августа 2024Экономика

Жители российского города пожаловались на грязную воду и добились выплат

Жители Первоуральска добились выплат от теплоснабжающей компании

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Жители Первоуральска добились выплат от теплоснабжающей компании за грязную воду, которая течет у них из-под крана, а также из-за отсутствия горячей воды. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Местные жители устали от перебоев с подачей воды и стали писать жалобы на теплоснабжающую компанию «Т плюс». Дело дошло до суда, который встал на сторону горожан и обязал компанию выплатить по 15 тысяч рублей в качестве моральной компенсации, а также выплачивать по сто рублей за каждый день, когда температура горячей воды оказывается ниже 60 градусов.

Об успехе быстро узнали другие горожане, которые начали массово писать жалобы. В настоящее время иски подали около тысячи человек, из них выплаты получают около ста. Жителям платят примерно три тысячи рублей в месяц. При этом качество воды не изменилось, она остается холодной и грязной. В «Т Плюс» сообщили, что в замене нуждаются все водопроводные сети, на что должно уйти примерно семь лет.

Ранее ржавая вода потекла из-под кранов у жителей Бердска Новосибирской области из-за поломки на насосной станции.

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      Мария Черкасова
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